У Мінцифрі попереджають про аферу. Невідомий користувач пропонує за 15 тисяч доларів дані з Дії

У мережі поширюється інформація про те, що користувач одного форумів виставив оголошення на продаж даних мільйонів українців, стверджуючи про їх походження з сайту diia.gov.ua. У Мінцифрі називають це провокацією та продовженням гібридної війни.

Про це йдеться повідомляється у телеграмі Дії.

Гільдія IT Фахівців пише, що на доказ правдивості своїх слів, користувач FreeCivilian виставив декілька пробних файлів різного розміру. Які нібито користувачі завантажували в додаток і на портал.

На це у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що такі повідомлення почали з'являтись ще з минулих вихідних. "Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору", - зазначили там.

Там закликали українців не піддаватися паніці. Оскільки "усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року".

Там нагадали, що користувачами мобільного застосунку Дія є 13,5 млн українців. "Він не зберігає персональних даних, а лише відображає те, що зберігається про них у відповідних державних реєстрах", - резюмували у відомстві.

Нагадуємо:

Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.

Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії. Вони пояснили, що використання чутливих тем з історії польсько-українських стосунків повинно було замаскувати слід російських хакерів.

СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки на Україну.