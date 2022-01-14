Хакерську атаку на сайти українських відомств здійснили з Росії – урядові експерти

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Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії.

Джерело: сайт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Дослівно: "Українські інтернет-ресурси від початку російської військової агресії атакуються уже не вперше і навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли у світові підручники для кіберфахівців.

А от такої масової атаки на держоргани не було давно. Припускаємо, що нинішня пов’язана з нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Днями Москва уже відновила військові навчання біля кордонів України. А хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців.

На російський слід вказує і хронологія поширення новини. Інформація спочатку з’явилась в соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". А далі її активно поширили уже російські видання".

Деталі: Зокрема, одним із перших о 4 ранку (за київським часом) про атаку повідомило російське провладне видання "РІА".

Урядові експерти пояснили, що використання чутливих тем з історії польсько-українських стосунків повинно було замаскувати слід російських хакерів.

Однак, текст польською містить стилістичні неточності та лексичні помилки, що підтвердили українським кіберфахівцям і польські колеги.

У центрі наголосили, що атаку на урядові портали України можна трактувати як один із прикладів російської агресії проти держави Україна. Відтак у центрі сподіваються на швидке накладення санкцій на російські структури, пов’язані з атакою.

Вони нагадали, що остання подібна хакерська атака на сайти українських громадських організацій та медіа трапилася після застосування українською армією безпілотників "Байрактар" проти російських бойовиків на Донбасі в жовтні 2021 року.

Крім того, урядові експерти наголосили, що особисті дані громадян України не було вкрадено та втрачено, усупереч повідомленню хакерів.

Передісторія:

Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У тексті погрожують, що українцям варто боятися та чекати на помсту за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.

У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив кібератаку та пообіцяв, що європейські фахівці допоможуть українським колегам у вирішенні ситуації.

Польські журналісти також зауважили на стилістичні неточності та дивний вибір лексем у польському тексті, оприлюдненому хакерами.

Українська правда