Київська компанія причетна до афери з криптовалютою

Вкладники київської компанії за останній рік, втратили 65 мільйонів євро, інвестуючи свої кошти у криптовалюту.

Про це йдеться у розслідуванні "Примарні біткоїни і торговці мріями".

Повідомляється, що вкладники дізнавалися про можливість інвестувати в криптовалюту через рекламу в соцмережах. З ними зв’язувалися працівники кол-центру компанії "Мілтон Груп"(який знаходиться в Києві на верхніх поверхах торгово-розважального центру Mandarin Plaza - ЕП), представляючись співробітниками західноєвропейських фінансових фірм.

Як повідомив колишній працівник кол-центру, щодня співробітники компанії здійснюють до 300 дзвінків. Офіс розділений на різні мовні підрозділи — російський, англійський, італійський та іспанський, кожен з яких орієнтований на ті чи інші регіони. За словами експрацівника фірми, співробітник знають, що обманюють людей. Та ніхто з постраждалих так і не зміг повністю повернути свої заощадження.

Працівники називають власником компанії ізраїльтянина з грузинським корінням Давида Тодуа. У рослідуванні йдеться, що Тодуа поєднують ділові зв’язки зі значною кількістю політиків декількох країн, а найбільше — колишніх міністрів та інших діячів партії "Єдиний національний рух" Міхеїла Саакашвіл

Тодуа володіє спільно з Кезерашвілі (колишній міністр оборони та директор фінансової поліції в Грузії - ЕП), фірмою "Проджект Партнерс", яка спеціалізується на програмуванні та обробці даних. Через "Проджект Партнерс" Тодуа та Кезерашвілі також частково володіють компаніями "Фірма Спец-трейдинг" та "Еліткомфортбуд".

Директором компанії Тодуа та Кезерашвілі "Проджект Партнерс" є Гія Гецадзе — колишній заступник міністра юстиції Грузії (цю ж посаду Гецадзе обіймав і в Україні до 2018 року - ЕП). Ще одним співвласником "Проджект Партнерс" є Петре Цискарішвілі, міністр сільського господарства Грузії за часів Саакашвілі та лідер його партії "Єдиний національний рух".

У коментарях для розслідувачів, Кезерашвілі підтвердив, що є бізнес-партнером Тодуа, однак зазначив, що йому нічого не відомо про компанію "Мілтон Груп". Давид Тодуа також зазначив, що не має жодних зв’язків із київською компанією.

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