Шмигаль хоче покращити програму кредитів 5-7-9
Неділя, 26 вересня 2021, 10:00
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання опрацювати механізми вдосконалення програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це пише Урядовий портал.
"Наше завдання — щоб програмою доступних кредитів активніше користувалися підприємці, які створюють робочі місці та стимулюють розвиток економіки", — зазначив Денис Шмигаль.
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