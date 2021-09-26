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Шмигаль хоче покращити програму кредитів 5-7-9

Неділя, 26 вересня 2021, 10:00

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль  дав завдання опрацювати механізми вдосконалення програми "Доступні кредити 5-7-9%". 

Про це пише Урядовий портал.

"Наше завдання — щоб програмою доступних кредитів активніше користувалися підприємці, які створюють робочі місці та стимулюють розвиток економіки", — зазначив Денис Шмигаль.

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Економічна правда
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