Шмыгаль хочет улучшить программу кредитов 5-7-9
Воскресенье, 26 сентября 2021, 10:00
Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание проработать механизмы совершенствования программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Об этом пишет Правительственный портал.
"Наша задача - чтобы программой доступных кредитов активнее пользовались предприниматели, которые создают рабочие месте и стимулируют развитие экономики", - отметил Денис Шмыгаль.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua