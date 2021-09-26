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Шмыгаль хочет улучшить программу кредитов 5-7-9

Воскресенье, 26 сентября 2021, 10:00

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание проработать механизмы совершенствования программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом пишет Правительственный портал.

"Наша задача - чтобы программой доступных кредитов активнее пользовались предприниматели, которые создают рабочие месте и стимулируют развитие экономики", - отметил Денис Шмыгаль.

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Экономическая правда
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