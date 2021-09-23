Нардепи пропонують виділити додаткові 40 мільярдів з бюджету: на що підуть

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Верховна Рада на засіданні 23 вересня схвалила законопроєкт №6052 у першому читанні щодо збільшення доходів бюджету на 40 млрд грн та їхнього виділення на виплату житлових субсидій та дороги

Про це відомо з засідання ВРУ, голова бюджетного комітету Юрій Арістов.

Загалом законопроєктом пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету, збільшивши її на 39,41 млрд грн — з 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн. Це можливо завдяки прогнозованому перевиконанню плану бюджетних надходжень.

Документ за основу підтримали 293 депутати. У разі ухвалення в уілому, кошти спрямують на:

15 млрд грн: Укравтодору на розбудову інфраструктури, ще 1,5 млрд грн – на Велике будівництво .

12 млрд грн: на субсидії на оплату за послуги житлово- комунального господарства;

282 млн грн: на виплату компенсацій за житло внутрішньо переміщеним особам , які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

3,8 млрд грн: покриття дефіциту в коштах на зарплати військовослужбовцям ;

2 млрд грн: НЗСУ на оплату пакету послуг стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19;

2,5 млрд грн: " депутатський фонд " — субвенція на соціально-економічний розвиток місцевим бюджетам

1 млрд грн: на покриття боргів за заробітною платою перед шахтарями ;

4,09 млрд грн: на Збройні сили України

556 млн грн: на поповнення статутного капіталу аеропорту " Бориспіль ", "Укрсервіс Мінтранс" та державного авіаційного підприємства " Україна ".

Крім того, 10 млн грн передбачено на Центр протидії дезінформації при РНБО.

За словами Арістова, документ може бути доопрацьовано та прийнято до 7 жовтня.

Також було подано 5 альтернативних законопроєктів. Два з них подали депутати від "Голосу".

Вони пропонують замість "депутатського фонду" та Укравтодору, а також МОЗ, Міненерго, Мінінфри та РНБО збільшити видатки МОН на субвенцію місцевим бюджетам на боротьбу з COVID-19 в закладах освіти, МОЗ на централізовані закупівлі кисневих станцій, а також на Фонд енергоефективності.

Другий альтернативний законопроєкт пропонував виділити кошти на Фонд розвитку підприємництва. Обидва документи, кажуть у профільному комітеті, не узгоджуються за доходами-видатками. У разі ухвалення могли призвести до дизбалансу бюджету.

Усі інші законопроєкти вчасно не надійшли для розгляду комітету.

Ними пропонувалось збільшення видатків на програму медгарантій, компенсації на підвищення тарифу на електроенергію, та збільшення виплат за субсидіями.

Економічна правда