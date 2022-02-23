Рада дозволила оперативно виділяти кошти з бюджету на армію

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Верховна Рада підтримала закон, який дозволить Кабінету міністрів перерозподіляти кошти на Збройні сили без погодження з ВРУ.

Про це відомо з засідання Ради.

За закон №7100 проголосували 347 народних депутатів.

Документ передбачає, що терміном на три місяці Кабмін може самостійно, без погодження з Бюджетним комітетом Верховної Ради, перерозподіляти кошти державного бюджету до резервного фонду на фінансування Збройних сил України.

Уряд лише повинен погодити видатки з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, тобто – президентом.

Нагадуємо:

Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.



