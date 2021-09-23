Нардепы предлагают выделить "плюс" 40 миллиардов из бюджета: на что пойдут

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Верховная Рада на заседании 23 сентября одобрил законопроект №6052 в первом чтении по увеличению доходов бюджета на 40 млрд грн и их выделение на выплату жилищных субсидий и дороги.

Об этом известно из заседания ВРУ, председатель бюджетного комитета Юрий Аристов.

В общем законопроектом предлагается внести изменения в расходной части бюджета, увеличив ее на 39,41 млрд грн - с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн. Это возможно благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

Документ за основу поддержали 293 депутата. В случае принятия в целом, средства пойдут на:

15 млрд грн: Укравтодору на развитие инфраструктуры, еще 1,5 млрд грн - на Большое строительство.

12 млрд грн: на субсидии на оплату за услуги жилищно-коммунального хозяйства;

282 млн грн: на выплату компенсаций за жилье внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

3,8 млрд грн: покрытие дефицита в средствах на зарплаты военнослужащим;

2 млрд грн: НЗСУ на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19;

2,5 млрд грн: "депутатский фонд" - субвенция на социально-экономическое развитие местным бюджетам

1 млрд грн: на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами;

4,09 млрд грн: на Вооруженные силы Украины;

556 млн грн: на пополнение уставного капитала аэропорта "Борисполь", "Укрсервис Минтранс" и государственного авиационного предприятия "Украина".

Кроме того, 10 млн грн предусмотрено на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По словам Аристова, документ может быть доработан и принят до 7 октября.

Также было подано 5 альтернативных законопроектов. Два из них подали депутаты от "Голоса".

Они предлагают вместо "депутатского фонда" и Укравтодора, а также МОЗ, Минэнерго, Мининфры и СНБО увеличить расходы МОН на субвенцию местным бюджетам на борьбу с COVID-19 в учебных заведениях, Минздравау на централизованные закупки кислородных станций, а также на Фонд энергоэффективности.

Второй альтернативный законопроект предлагал выделить средства на Фонд развития предпринимательства. Оба документа, говорят в профильном комитете, не согласуются по доходам-расходам. В случае принятия они могли привести к дисбалансу бюджета.

Все остальные законопроекты вовремя не поступили для рассмотрения комитета.

Ими предлагалось увеличение расходов на программу медгарантий, компенсации на повышение тарифа на электроэнергию и увеличение выплат по субсидиям.

Экономическая правда