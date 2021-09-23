Україну та Німеччину може з’єднати водневий коридор

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Чотири європейські компанії газової інфраструктури об’єднують зусилля для створення водневої магістралі через Центральну Європу – він з’єднає Україну з Німеччиною через Чехію та Словаччину.

Про це повідомила пресслужба Оператора газотранспортних систем України.

Магістраль створюється "для транспортування водню з перспективних районів постачання в Україні, яка має гарні умови для виробництва зеленого водню". Вона пройде через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС.

Серед компаній-учасників – EUSTREAM (компанія-оператор ГТС Словаччини), Оператор ГТС України (ОГТСУ), NET4GAS (компанія-оператор ГТС Чехії) і OGE (провідна компанія-оператор ГТС Німеччини).

"Водень, ймовірно, відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності", – зауважив Павел Станчак, заступник гендиректора з розвитку та трансформації ОГТСУ.

Словаччина та Чеська Республіка експлуатують великий газопровідний коридор, що з’єднує Україну з зонами попиту на водень в Європі, повідомляє оператор.

фото: оператор гтс

Газотранспортні системи Словаччини, Чехії та Німеччини можуть бути перепрофільовані для транспортування водню. Очікується, що саме Німеччина стане ключовим регіоном попиту на водень в Європі, який імпортуватиме значні обсяги для забезпечення потреб.

Водневий коридор може бути створений частково завдяки перепрофілюванню наявної газової інфраструктури у поєднанні з цільовими інвестиціями в нові водневі трубопроводи та компресорні станції. Це дозволить транспортувати водень за доступною ціною.

Організатори вже почали вивчати можливості технічної реалізації водневого коридору для транспортування чистого водню обсягом до 120 ГВт-год на день.

Перші результати щодо перевірки можливостей здійснення, потужностей і вартості транспортування водню стануть доступними вже наступного року, зазначив Андреас Рау, керуючий директор NET4GAS.

Нагадуємо:

Рада нацбезпеки доручила урядові розглянути можливість створення нового водневого продуктопроводу Україна – ЄС та оцінити залучення інвестицій для цього.

У Держенергоефективности повідомили, що, відповідно до цілей Енергетичної стратегії України на період до 2035 року щодо встановлення потужностей ВЕС та СЕС, середньорічне виробництво "зеленого" водню може скласти 5,5 млрд нм3.

Економічна правда