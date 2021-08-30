Україна розгляне створення водневого продуктопроводу до ЄС

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Рада нацбезпеки доручила урядові розглянути можливість створення нового водневого продуктопроводу Україна – ЄС та оцінити залучення інвестицій для цього.

Про це йдеться в указі президента Володимир Зеленського від 28 серпня щодо рішення РНБО "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері".

Так, до кінця серпня уряд повинен розглянути створення нового водневого продуктопроводу Україна – ЄС та залучення інвестицій для реалізації цього проекту.

Також до кінця року, 31 грудня 2021 року, Кабміну доручено схвалити водневу стратегію України та затвердити план заходів з її виконання, який має передбачати внесення відповідних змін до актів законодавства.

Нагадуємо:

23 серпня НАК "Нафтогаз" та німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали меморандум щодо можливості співпраці заради розвитку проєктів з виробництва й зберігання зеленого водню та аміаку в Україні та їхнього експорту в Німеччину.

Тоді голова компанії Юрій Вітренко зазначив,що найшвидшим варіантом є транспортувати зелений водень у вигляді зеленого аміаку суднами, які наразі вже використовуються для перевезення аміаку.

У Держенергоефективности повідомили, що, відповідно до цілей Енергетичної стратегії України на період до 2035 року щодо встановлення потужностей ВЕС та СЕС, середньорічне виробництво "зеленого" водню може скласти 5,5 млрд нм3.

Економічна правда