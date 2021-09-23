Украину и Германию может соединить водородный коридор

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Четыре европейские компании газовой инфраструктуры объединяют усилия для создания водородной магистрали через Центральную Европу - она соединит Украину с Германией через Чехию и Словакию.

Об этом сообщила пресс-служба Оператора газотранспортных систем Украины.

Магистраль создается "для транспортировки водорода из перспективных районов поставки в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода". Она пройдет через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС.

Среди компаний-участников – EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии) Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

"Водород, вероятно, будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности", - отметил Павел Станчак, заместитель гендиректора по развитию и трансформации ОГТСУ.

Словакия и Чехия эксплуатируют большой газопроводный коридор, соединяющий Украину с зонами спроса на водород в Европе, сообщает оператор.

Газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода. Ожидается, что именно Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе, который будет импортировать значительные объемы для обеспечения потребностей.

Водородный коридор может быть создан частично благодаря перепрофилированию имеющейся газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это позволит транспортировать водород по доступной цене.

Организаторы уже начали изучать возможности технической реализации водородного коридора для транспортировки чистого водорода объемом до 120 ГВт-ч в день.

Первые результаты по проверке возможностей осуществления, мощностей и стоимости транспортировки водорода станут доступными уже в следующем году, отметил Андреас Рау, управляющий директор NET4GAS.

Напоминаем:

Совет нацбезопасности поручил правительству рассмотреть возможность создания нового водородного продуктопровода Украина - ЕС и оценить привлечения инвестиций для этого.

В Госэнергоэффективности сообщили, что в соответствии с целями Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года по установлению мощностей ВЭС и СЭС, среднегодовое производство "зеленого" водорода может составить 5,5 млрд нм3.

Экономическая правда