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"Екіпаж здоровий і щасливий": SpaceX опублікувала перші фото цивільного екіпажу в космосі

П'ятниця, 17 вересня 2021, 16:10
 
фото: Inspiration4

Екіпаж першої цивільної місії у космосі Inspiration4 провів першу добу над Землею - SpaceX повідомила, що самопочуття місії на орбіті хороше.

Про це повідомила SpaceX у Twitter.

"Екіпаж здоровий, щасливий і комфортно відпочиває. Перед тим, як екіпаж пішов спати, він облетів Землю 5,5 рази, завершив свій перший раунд наукових досліджень і пообідав", - пише SpaceX.

"Після того, як екіпаж сьогодні прокинеться, вони проведуть додаткові дослідження", - додали в компанії.

Пізніше у Twitter-акаунті місії Inspiration4 повідомили, що екіпаж провів "неймовірний перший день у космосі".

 
фото: Inspiration4

Нагадаємо:

Четверо цивільних відправилися в космос з місією Inspiration4 - першого цивільного космічного польоту SpaceX.

Економічна правда

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SpaceX космічна галузь космос

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