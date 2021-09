"Екіпаж здоровий і щасливий": SpaceX опублікувала перші фото цивільного екіпажу в космосі

Екіпаж першої цивільної місії у космосі Inspiration4 провів першу добу над Землею - SpaceX повідомила, що самопочуття місії на орбіті хороше.

Про це повідомила SpaceX у Twitter.

"Екіпаж здоровий, щасливий і комфортно відпочиває. Перед тим, як екіпаж пішов спати, він облетів Землю 5,5 рази, завершив свій перший раунд наукових досліджень і пообідав", - пише SpaceX.

The @Inspiration4x crew is healthy, happy, and resting comfortably. Before the crew went to bed, they traveled 5.5 times around Earth, completed their first round of scientific research, and enjoyed a couple of meals