"Екіпаж здоровий і щасливий": SpaceX опублікувала перші фото цивільного екіпажу в космосі

фото: Inspiration4

Екіпаж першої цивільної місії у космосі Inspiration4 провів першу добу над Землею - SpaceX повідомила, що самопочуття місії на орбіті хороше.

Про це повідомила SpaceX у Twitter.

"Екіпаж здоровий, щасливий і комфортно відпочиває. Перед тим, як екіпаж пішов спати, він облетів Землю 5,5 рази, завершив свій перший раунд наукових досліджень і пообідав", - пише SpaceX.

The @Inspiration4x crew is healthy, happy, and resting comfortably. Before the crew went to bed, they traveled 5.5 times around Earth, completed their first round of scientific research, and enjoyed a couple of meals — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

"Після того, як екіпаж сьогодні прокинеться, вони проведуть додаткові дослідження", - додали в компанії.

Пізніше у Twitter-акаунті місії Inspiration4 повідомили, що екіпаж провів "неймовірний перший день у космосі".

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6 — Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021

фото: Inspiration4

Нагадаємо:

Четверо цивільних відправилися в космос з місією Inspiration4 - першого цивільного космічного польоту SpaceX.

Економічна правда