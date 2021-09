"Экипаж здоров и счастлив": SpaceX опубликовала первые фото гражданского экипажа в космосе

Экипаж первой гражданской миссии в космосе Inspiration4 провел первые сутки над Землей - SpaceX сообщила, что самочувствие миссии на орбите хорошее.

Об этом сообщила SpaceX в Twitter.

"Экипаж здоров, счастлив и комфортно отдыхает. Перед тем, как экипаж пошел спать, он облетел Землю 5,5 раза, завершил свой первый раунд научных исследований и пообедал", - пишет SpaceX.

The @Inspiration4x crew is healthy, happy, and resting comfortably. Before the crew went to bed, they traveled 5.5 times around Earth, completed their first round of scientific research, and enjoyed a couple of meals