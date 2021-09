Упритул до рекорду: Ціна на газ в Європі перевищила 900 доларів за тисячу кубометрів

Unsplash

Ціни на газ в Європі продовжують ралі - найближчий жовтневий ф’ючерс на спотовий індекс TTF на газ 15 вересня перевищив 5,4 євро за МВт.год, або 900 дол за тисячу куб.м. і продовжив зростання до 964 дол.

Про це свідчать дані біржі ICE Futures.

Зазначається, що спотова ціна упритул підійшла до позначки історичного максимуму - 76 євро за МВт.год, або 969 дол за тисячу куб.м.

Історичний рекорд ціни контракту "на день наперед" на TTF зафіксували 1 березня 2018 року - тоді в Європі лютував холодний фронт The Beast from the East.

Також повідомляється, що головний фактор зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи при його обмеженому надходженні по трубопроводах і в зрідженому вигляді.

На ранок вівторка резерви становили 70,92%, що на 15,65 процентних пунктv нижче середнього рівня за останні 5 років.

Водночас у Goldman Sachs заявили, що високі ціни на енергетичних ринках Європи цілком можуть позначитись на низці товарних ринків по всьому світу, оскільки їх запаси виснажуються, пише Business Insider.

"Оптові витрати на природний газ та електроенергію зросли до рекордно високих показників у Європі, оскільки зростання попиту через відновлення економіки збігається з погіршенням пропозиції через низку факторів.

Незабаром цінові кризи можуть набути більш широкого поширення", - зазначають аналітики Goldman Sachs.

Нагадаємо:

Ціни на природний газ від початку вересня зросли на близько 31%, котирування на головному хабі Європи TTF у Нідерландах 14 вересня встановились на рівні 829,21 долара за тисячу кубометрів.

В УЕБ пояснювали, що наразі Європа не може розраховувати на видобуток, оскільки низка відключень переривають потоки з Північного моря. Гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну. Це посилює зростання цін на ринку.

Крім того продовжує впливати виснаження російським Газпромом своїх європейських газосховищ, що посилює дефіцит газу на ринку. Водночас транзит через Україну газовий монополіст не нарощує.

Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

Економічна правда