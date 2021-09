Вплотную к рекорду: Цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу кубометров

Unsplash

Цены на газ в Европе продолжают ралли - ближайший октябрьский фьючерс на спотовый индекс TTF на газ 15 сентября превысил 5,4 евро за МВт.ч, или 900 долл за тысячу куб и продолжил рост к 964 долл.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Отмечается, что спотовая цена вплотную подошла к отметке исторического максимума - 76 евро за МВт.ч, или 969 долл за тысячу куб.м.

Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксировали 1 марта 2018 года - тогда в Европе бушевал холодный фронт The Beast from the East.

Также сообщается, что главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде.

На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пунктv ниже среднего уровня за последние 5 лет.

В то же время в Goldman Sachs заявили, что высокие цены на энергетических рынках Европы вполне могут отразиться на ряде товарных рынков по всему миру, поскольку их запасы истощаются, пишет Business Insider.

"Оптовые расходы на природный газ и электроэнергию выросли до рекордно высоких показателей в Европе, поскольку рост спроса из-за восстановления экономики совпадает с ухудшением предложения из-за ряда факторов.

Вскоре ценовые кризисы могут приобрести более широкое распространение", - отмечают аналитики Goldman Sachs.

Напоминаем:

Цены на природный газ от начале сентября выросли на около 31%, котировки на главном хабе Европы TTF в Нидерландах 14 сентября установились на уровне 829,21 доллара за тысячу кубометров.

В УЭБ объясняли, что пока Европа не может рассчитывать на добычу, поскольку ряд отключений прерывают потоки из Северного моря. Гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока. Это усиливает рост цен на рынке.

Кроме того продолжает влиять истощения российским Газпромом своих европейских газохранилищ, что усиливает дефицит газа на рынке. В то же время транзит через Украину газовый монополист наращивать отказывается.

Так, он выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

У "Газпрома" на 2021 действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

Экономическая правда