Ціни на газ у вересні зросли на 30%, вже 830 доларів за тисячу кубометрів

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Ціни на природний газ від початку вересня зросли на близько 31%, котирування на головному хабі Європи TTF у Нідерландах 14 вересня встановились на рівні 829,21 долара за тисячу кубометрів.

Про це йдеться у даних YahooFinance.

Так, 14 вересня ціна за МВт-год на TTF становила 66,1 євро. Якщо використовувати коефіцієнт 10,62 для переводу з МВт-год до тисячі кубометрів, ціна сягає 701,98 євро, або 829,21 долара.

За день вона зросла на 7,66% і продовжує підвищуватися. Порівняно з першим вересня, ціни змінилися на 31%.

Лише 13 вересня ціни на газ на хабі TTF зросли до 754 доларів за тисячу кубометрів, а на українському ринку 10 вересня вона становила 22 тисячі гривень.

Тобто за один день котирування зросли на 76 доларів за тисячу кубометрів.

Крім того, зростають ціни на нафту через ураган НІколас у Техасі та Луїзіані (США), який спричиняє затоплення та аварійні відключення.

Нафта Brent подорожчала на 44 центи, або на 0,6%, до 73,95 долара за барель. West Texas Intermediate (WTI) додала 41 цент (+0,6%) до 70,86 долара за барель.

Нагадуємо:

В УЕБ пояснювали, що наразі Європа не може розраховувати на видобуток, оскільки низка відключень переривають потоки з Північного моря. Гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну. Це посилює зростання цін на ринку.

Крім того продовжує впливати виснаження російським Газпромом своїх європейських газосховищ, що посилює дефіцит газу на ринку. Водночас транзит через Україну газовий монополіст не нарощує.

Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

Економічна правда