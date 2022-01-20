У Нацбанку розповіли, як держрегулювання цін на продукти вплине на інфляцію

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У НБУ заявили, що рішення уряду про держрегулювання цін на продукти матиме обмежений вплив на інфляційні процеси.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Журналісти запитали, чи вважають в НБУ обгрунтованим введення держрегулювання цін на продукти, зокрема, націнки на продукти харчування.

"Наразі проблема інфляції характерна не тільки для України, а й для більшості країн світу, і в багатьох країнех це проблема не тільки центрального банку, а влади загалом.

У багатьох країнах уряди приймають різноманітні рішення для того, щоб знизити інфляційний тиск. Власне, зрозумілим є і намагання українського уряду також посприяти гальмуванню інфляційних процесів, особливо тих, які стосуються найбільш вразливих верств населення", - сказав Ніколайчук.

"Щодо того, чи вважаємо ми обгрунтованим введення держрегулювання цін - ми не даємо оцінок діям уряду, ми тільки оцінюємо їх вплив на ті показники, які нас цікавлять, насамперед на інфляцію.

Якщо говорити про прийняте рішення - ми вважаємо, що його вплив на інфляційні процеси буде досить обмеженим внаслідок того, що поточний інфляційний сплеск насамперед зумовлений зростанням собівартості продукції, а не значним розширенням чи бумом споживчого попиту", - додав він.

"Якщо говорити про майбутнє - то, звичайно, ми завжди говорили, що ми надаємо перевагу ринковим методам управління інфяційними процесами, насамперед за рахунок монетарної політики", - резюмував Ніколайчук.

Нагадуємо:

Мінекономіки щодня збиратиме інформацію про зміну цін на 30 категорій товарів, серед яких пальне, медикаменти та продукти харчування.

Кабінет міністрів на засіданні 12 січня розширив перелік продуктів харчування, що потрапляють під державне регулювання.

За 2021 рік ціни в Україні зросли на 10%, найбільше – на газ та електроенергію, а також на продукти харчування.

Торік уряд запровадив граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Мінекономіки з березня здійснює моніторинг цін на соціально значущі продукти та запровадило декларування цін.

Економічна правда