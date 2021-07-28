МВФ заявляє про розширення розриву між багатими і бідними країнами

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Відновлення світової економіки продовжується, але з розширенням розриву між країнами з розвиненою економікою і багатьма країнами з ринком, що формується і країнами, що розвиваються.

Про заявила економічний радник і директор Дослідницького департаменту МВФ Гіта Гопінат, йдеться у прес-релізі Фонду.

У МВФ підкреслили, що останній прогноз економічного зростання в світі на 2021 рік на рівні 6 відсотків залишився без змін порівняно з попередньою оцінкою перспектив, але його структура змінилася.

"Перспективи економічного зростання в країнах з розвиненою економікою на поточний рік покращилися на 0,5 п.п., але це підвищення в точності компенсується переглядом прогнозів для країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються в бік зниження, що обумовлено значно більш стриманою оцінкою перспектив країн Азії з ринком, що формується.

На 2022 рік ми прогнозуємо світове зростання на рівні 4,9%, що вище нашого попереднього прогнозу, що становив 4,4%. Але і в даному випадку причиною є значне поліпшення прогнозів для країн з розвиненою економікою і більш стримане - для країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються", - пояснили в МВФ.

За оцінками Фонду, внаслідок пандемії доходи на душу населення в країнах з розвиненою економікою зменшилися на 2,8% в рік в порівнянні з розрахованими до пандемії трендами на 2020-2022 роки, а в країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються (без урахування Китаю), щорічні втрати доходів на душу населення становлять 6,3% в рік.

"Ці перегляди прогнозів значною мірою є наслідком відмінностей в динаміці пандемії з поширенням штаму Дельта.

Частка повністю вакцинованих в країнах з розвиненою економікою становить майже 40 відсотків населення, тоді як в країнах з ринком, що формується, це 11 відсотків, а в країнах, що розвиваються, з низькими доходами вакцинована лише незначна частина населення.

Більш високі, ніж очікувалося, темпи вакцинації і повернення до нормальної економічної діяльності призвели до підвищення прогнозів, а відсутність доступу до вакцин і поновлення хвилі захворювань COVID-19 в деяких країнах, особливо в Індії, привели до зниження прогнозів", - додали у Фонді.

Економічна правда