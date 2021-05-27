Декларації та партійні внески: що можуть заборонити олігархам у новому законопроєкті – ЗМІ

Згідно проєкту закону "Про олігархів", який незабаром повинні зареєструвати у Верховній Раді, олігархи визначатимуться за трьома критеріями – таких осіб зобов’яжуть подавати декларації, заборонять брати участь у великій приватизації та володіти медіа.

Про це пише видання ZN.UA на основі законопроєкту "Про олігархів", з яким ознайомилася редакція.

Так, за урядовим визначенням, олігархом є людина, яка одночасно:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) здійснює контроль значної за обсягом господарської діяльності.

Водночас, під участю у політичному житті розуміється зайняття високої посади у держапараті або пов’язаність із високопосадовцем, фінансування чи керівництво партією або контроль над ЗМІ, який "поширює інформацію політичного характеру".

Критерію "бізнес" відповідатимуть кінцеві бенефіціари природних монополій, монополісти товарних ринків або просто власники чи бенефіціари активів вартістю понад мільйон прожиткових мінімумів (наразі це 2,27 млрд грн, або 84 млн дол.). Відповідно до проєкту, рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони на підставі подання КМУ, члена РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету України і вступає в силу з дня офіційної публікації відповідного указу президента та обов’язкове для виконання.

Офіційно визнаного олігарха включать до "Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Серед процитованих наслідків потрапляння до реєстру є заборона на здійснення прямих внесків на підтримку політичних партій. Також забороняється бути бенефіціаром або контролером ЗМІ, що поширює інформацію політичного характеру.

Крім того, олігархам хочуть заборонити купувати об’єкти великої приватизації та зобов’язати їх подавати декларації згідно ЗУ "Про запобігання корупції".

Зазначається, що продаж ЗМІ одразу дозволить олігарху вибути із Реєстру за умови, що медіа перейшло до непов’язаної з олігархом особи з бездоганною діловою репутацію.

Бездоганною репутація не буде вважатися, якщо у людини є непогашена судимість, вона знаходиться під санкціями або позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за рішенням суду, ухилення від податків на понад 100 мінімальних зарплат.

Також "ненадійними" вважатимуться особи, що придбали ЗМІ за ціною, яка є істотно нижчою від ринкової, або за рахунок коштів, походження яких не підтверджено. І наостанок ті, хто систематично порушує вимоги законодавства про ЗМІ, банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок.

Крім того у законопроєкті міститься стаття щодо звітування посадовців про зустрічі із олігархами під загрозою звільнення для керівництва НАБУ та адміністративної відповідальності — для прокурорів.

Нагадуємо:

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15 квітня президент Володимир Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в законопроєкті буде 7 критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Апарат Ради національної безпеки та оборони вважає, що до олігархів можна зарахувати 13 осіб.