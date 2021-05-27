Декларации и партийные взносы: что еще могут запретить олигархам в новом законопроекте – СМИ

Согласно проекту закона "Об олигархах", который вскоре должны зарегистрировать в Верховной Раде, олигархи будут определяться по трем критериям - таких лиц обяжут подавать декларации, запретят участвовать в большой приватизации и владеть медиа.

Об этом пишет издание ZN.UA на основе законопроекта "Об олигархах", с которым ознакомилась редакция.

Так, по правительственному определению, олигархом есть человек, который одновременно:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности.

В то же время, под участием в политической жизни понимается занятие высокой должности в госаппарате или связанность с высокопоставленными личностями, финансирование или руководство партией или контроль над СМИ, которое "распространяет информацию политического характера".

Критерию "бизнес" будут отвечать конечные бенефициары естественных монополий, монополисты товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.).

Согласно проекту, решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины и вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательное для исполнения.

Официально признанного олигарха включат в "Реестр лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

Среди процитированных последствий попадания в реестр имеется запрет на осуществление прямых взносов в поддержку политических партий. Также запрещается быть бенефициаром или контроллером СМИ распространяет информацию политического характера.

Кроме того, олигархам хотят запретить покупать объекты большой приватизации и обязать их подавать декларации согласно ЗУ "О предотвращении коррупции".

Отмечается, что продажа СМИ сразу позволит олигарху выбыть из Реестра при условии, что медиа перешло к несвязанному с олигархом лицу с безупречной деловой репутацией.

Безупречной репутация не будет считаться, если у человека есть непогашенная судимость, он находится под санкциями или лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по решению суда, уклонялся от налогов более чем на 100 минимальных зарплат.

Также "ненадежными" можно считать лица, которые приобрели СМИ по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за счет средств, происхождение которых не подтверждено. И напоследок те, кто систематически нарушает требования законодательства о СМИ, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, финансового мониторинга, законодательства о ценных бумагах, акционерных обществах и фондовом рынке.

Кроме того, в законопроекте содержится статья об отчетности должностных лиц о встрече с олигархами под угрозой увольнения для руководства НАБУ и административной ответственности - для прокуроров.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что закон о деолигархизации почти готов, по его словам, он появится на следующей (24 – 28 мая) неделе.

15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в законопроекте будет 7 критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны считает, что к олигархам можно отнести 13 человек.