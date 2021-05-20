Зеленський: Ми не хочемо вбити великий бізнес, ми вбиваємо вплив олігархічної системи

Президент Володимир Зеленський заявив, що закон про деолігархізацію майже готовий, за його словами, він з'явиться наступного тижня.

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

Зеленського, зокрема, запитали про закон про деолігархізацію, чи вважає він, що закону достатньо для боротьби з олігархами, та як РНБО вирахувало саме 13 олігархів.

"Називати їх прізвища (13 олігархів - ред.) не буду, не боюсь нікого. 13 - це за інформацією секретаря РНБО", - відповів Зеленськкий.

"Цього закону досі немає, бо ми детально підходимо до кожної норми цього закону. Закон майже на 100% готовий, але є кілька важливих деталей, я думаю, що він з'явиться наступного тижня", - сказав також президент.

"Головний зміст і головна філософія закону (про деолігархізацію - ред.), і це моя філософія - ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми точно вбиваємо поняття зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні.

Впливу на масс-медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути, але якщо це буде, то ці люди отримають квиток під назвою "олігарх". Вони з’являться в спеціальному реєстрі. І тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які в них знаходяться за кордоном", - пояснив він.

"І вони всі розуміють, що ціна їх активів, що в Україні, що за кордоном, буде зменшена. Не завдяки санкціям, а завдяки появі такого поняття на законодавчому рівні як "олігарх". І це я вважаю найголовніше – ніхто нікого не вбиває.

Згідно закону їм буде надано час позбавитись всього цього впливу. Навіть ми їм покажемо, як це можна зробити. Глухого кута для них не буде", - додав Зеленський.

Нагадаємо:

15 квітня президент Володимир Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в законопроєкті буде 7 критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що закон про олігархів враховуватиме досвід США.

Апарат Ради національної безпеки та оборони вважає, що до олігархів можна зарахувати 13 осіб.

Еокномічна правда