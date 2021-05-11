Як і навіщо бізнесу виходити на нові ринки — відповідають Uklon, Rocket і Readdle

14 травня відбудеться PM GO: Go global! — безкоштовна онлайн-конференція про масштабування бізнесу.

Спікери з Google, Netflix, Amazon та інші розкажуть, як компаніям грамотно провести міжнародну експансію, яких помилок та локальних звичок треба позбутися, а також — яким має бути сучасний лідер.

Спеціально для "Економічної правди" спікери PM GO: Go global!— засновники та топменеджери сервісів Uklon, Rocket та Readdle — поділилися власним досвідом виходу на нові ринки.

Вадим Іщенко, маркетинг-директор онлайн-сервісу Uklon

В Україні часто говорять про те, що потрібно будувати відразу глобальний бізнес. Думаю, це пов'язано з кількома факторами:

Нестабільність локального ринку. Стартапам в Україні особливо складно залучати інвестиції, тому можливості досить обмежені.

Розмір ринку визначає потенціал проєкту. Коли ти стаєш глобальною компанією, перед тобою відкривається безмежні можливості.

Рішення про масштабування та глобальну експансію приходить зі зрілістю продукту. Тут немає якогось чіткого моменту Х — це повинна бути стратегія.

Для Uklon вихід на нові ринки — це розширення по містах в Україні. Кожен з них має свою локальну специфіку. Що ми знаємо точно — це те, що запуски коштують грошей, "довгих" грошей.

При виході на новий ринок ми працюємо як машина на старті — коли витрата палива набагато більша. Що, звичайно ж, впливає на повернення інвестицій.

Думаю, будь-якому бізнесу потрібна диверсифікація і розуміння про потенціал кожного ринку.

Лідерство в конкретній країні або місті прийде, якщо у компанії є така мета. Історія знає багато успішних кейсів, коли №2 проходив випробування часом і ставав №1.

Станіслав Дмитрик, співзасновник Rocket

Рішення про вихід на нові ринки залежить від початкових цілей засновників і команди, від рівня амбіцій і глобальності мислення.

Це те питання, на яке не можна знайти відповідь в книзі або в статті, до такого рішення потрібно прийти самостійно та відчувати впевненість у продукті, команді й у власній справі.

У випадку з Rocket ми поставили перед собою мету виходити на нові ринки — до кінця цього року плануємо запуститися в 10 нових країнах. Для цього ми спочатку проєктували та створювали технічний фундамент, який можна розгорнути на інших ринках, а далі адаптувати його під місцеві особливості.

Наш бізнес — це гра в довгу, марафон. Потрібно постійно покращувати і працювати над якістю процесів навіть у базовій країні. Наша мета — запускатися в нових країнах і розвивати їх поступово до максимальної досконалості.

Якщо проєкт довго присутній тільки в одній країні, а засновники відчувають, що вперлися в стелю зростання, але при цьому мають амбіції — однозначно потрібно пробувати свої сили на інших ринках.

Нам в Rocket, як не дивно, важче було запускати перші міста в Україні. У нових країнах ми зараз на цій же стадії — робимо перші кроки, робимо помилки і висновки.

На цьому етапі ми зрозуміли, що потрібно вчитися більш точно планувати терміни, покращувати синхронізацію відділів між собою, а також не чекати найсприятливіших умов — тобто, робити запуск з не ідеальними кутами, покращуючи їх в процесі.

У кожній країні повинна бути локальна команда, яка стане містком з основним офісом і допомагатиме з локалізацією та застосуванням раніше накопиченого досвіду.

Для бізнесу краще бути одночасно лідером на одному ринку, і одним з кращих — на кількох. Ми хочемо займати лідерські позиції в Україні та за її межами.

Для цього ми створюємо найкращий технічний продукт і покращуємо процеси по сервісу для клієнтів, кур'єрів і ресторанів.

У зв'язку з активним ростом ринку доставки у нас є всі шанси домогтися максимальних результатів в декількох країнах, де ми будемо працювати.

Ігор Жаданов, СEO та співзасновник Readdle

Перші роки існування компанії найсильніше формують культуру та команду. Тому краще одразу закладати певний рівень процесів, готуватися до конкуренції та рівнятися на найкращих у світі.

Вихід на нові ринки це завжди складно, а коли ще потрібні зміни всередині компанії — шанси на успіх стають примарними.

Навіть операційні задачі такі як зміна робочої мови, команда у різних часових поясах, юридичні та фінансові питання можуть ускладнити адаптацію продукту для нового ринку.

Масштабування — це завжди питання цілей та стратегії компанії. Для Readdle, наприклад, метою є створювати технології, які будуть корисними для одного мільярда людей, тому глобальний ринок — єдиний шлях.

Важливо розуміти, що не буває однакових ринків. Кожен новий сегмент змушує вчитися новому та часто значно адаптувати продукт, команду, роботу з клієнтами.

При міжнародній експансії варто ставити одразу амбітні цілі — лідерство на кількох ринках. Локальні компанії часто стикаються зі "скляною стелею" і втрачають час та можливості для подальшого росту.

Крім того, коли компанія успішна на одному ринку, з часом для неї стає складніше робити суттєві зміни

Реєструйся на PM GO: Go global!