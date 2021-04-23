Контракт на транзит газу торік приніс Україні пів мільярда доларів прямої вигоди – НБУ

Пряма вигода України від виконання положень контракту з РФ щодо транзиту газу становила близько 0,5 млрд дол за 2020 рік.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, передає прес-служба регулятора.

"Наприкінці 2019 року Україна та РФ підписали новий контракт на транзит газу, який діятиме протягом 2020-2024 років.

Попри очікуване зниження надходжень за транзит в умовах активного розвитку Росією нових транзитних шляхів, він гарантував транзит через українську газотранспортну систему (ГТС) та закріпив низку вигідних для України положень", - йдеться у повідомленні.

"Підготовча робота для укладення цього контракту сприяла вирішенню низки проблем енергетичного сектору, які накопичилися в попередні роки. Насамперед це стосувалося лібералізації газового ринку України та можливості надання українською ГТС нових послуг. Це разом із виконанням окремих положень контракту забезпечило прямі вигоди України в розмірі близько 0,5 млрд дол за 2020 рік", - додали в НБУ.

У Нацбанку також зазначили, що подальші перспективи української ГТС залежатимуть від її оптимізації відповідно до вимог ринку, пошуку додаткових джерел завантаження та нарощування власного видобутку газу.

Читайте також: Голова газотранспортної системи Макогон: неможливо імпортувати газ з Росії, а безпеку – із США

Нагадуємо:

1 січня 2020 року сплив термін укладеного у 2009 році транзитного контракту між "Нафтогазом України" й "Газпромом".

Та газова угода була підписана керівниками "Нафтогазу" і "Газпрому" за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна

30 грудня 2019 року було підписано новий договір на організацію транспортування, а також транспортну угоду між "Нафтогазом" та "Оператором ГТС України" і міжоператорських угоду між ОГТСУ і "Газпромом".

Контракт передбачав транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, а в 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м.

Економічна правда