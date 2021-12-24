"Газпром" знизив транзит газу через Україну на 20%

Російський "Газпром" знизив транзит природного газу через Україну на 20% – зі 109 мільйонів кубічних метрів до 87,7 мільйона кубометрів на добу.

Про це написав голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Транзит почав просідати з 21-22 грудня до 104 млн. куб. м порівняно з контрактними 109 млн. куб. м.

Макогон зазначив, що зниження прокачування російським монополістом через Україну та Польщу призвело до рекордного відбору газу з європейських сховищ.

"Відбір став максимальним з початку опалювального сезону, досягнувши 762 млн куб. м. Також встановлено новий рекорд за всю історію спостережень, тобто з 2011 року щодо підйому газу для цього дня.

Загалом заповнюваність сховищ з початку сезону знизилася до 62,9 млрд. куб. м, що становить 58,3% від обсягу та на 22 млрд куб. м менше, ніж минулого року", – написав він.

Нагадуємо:

Транзит природного газу через ГТС України у 2020 році становив 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд. куб. м).

Середньодобовий обсяг транзиту за роком становив 153 млн куб. м при заброньованих 178 млн. куб. м.

Транзит природного газу ГТС України у січні-листопаді 2021 року становив 38,3 млрд. куб. м, що на 23,6% менше, ніж за аналогічний період 2020 року (50,1 млрд. куб. м).

На українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 роках діє нова обов'язкова "броня" для "Газпрому" – 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році.

Економічна правда