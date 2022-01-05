Транзит газу через Україну у 2021 році знизився на 25%

Транзит природного газу через газотранспортну систему України у 2021 році становив 41,6 мільярда кубічних метрів, що на 25,4% менше, ніж 2020 року (55,8 мільярда).

Про це повідомив "Оператор ГТС України".

Зокрема, транспортування у західному напрямку у 2021 році знизилося на 26% – до 38,017 млрд. куб. м газу.

У Словаччину транспортування становило 27,378 млрд куб. м (-29%), Угорщину – 6,799 млрд. куб. м (-29%), Польщу – 3,84 млрд. куб. м (-26%), а у південному напрямку зменшилося на 8% – до 3,582 млрд куб. м, у тому числі до Молдови воно становило 3,188 млрд куб. м (+6%), Румунію – 0,394 млрд. куб. м (-56%).

Скорочення обсягів транзиту до Румунії та Угорщини пов'язане з переходом цих країн на отримання газу обхідними маршрутами "Газпрому": з 1 квітня призупинено фізичний транзит через ГТС України до Румунії, з 1 жовтня – до Угорщини.

Середньодобовий обсяг транзиту у 2021 році становив 114 млн куб. м, але в окремі періоди знижувався до 67 млн. куб. м/добу.

Загалом у 2021 році було заброньовано 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей на точках виходу з РФ (40 млрд куб. м відповідно до контракту, ще 4,4 млрд куб. м – на місячних та добових аукціонах), але використано лише 41,6 млрд куб. м.

Загалом потужності української ГТС у 2021 році було використано менш ніж на 30%.

Нагадуємо:

Транзит природного газу через ГТС України у 2019 році становив 89,6 млрд куб. м.

На українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 роках діє обов'язкова "броня" для "Газпрому" - 40 млрд куб. м (109,6 млн. куб. м на добу).

Пропускна здатність ГТС України на вході становить 281 млрд. куб. м, на виході – 146 млрд. куб. м.

Економічна правда