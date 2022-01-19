Транзит газу через Україну впав до мінімуму за чотири роки 

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Транзит газу українською газотранспортною системою у січні впав до мінімуму за чотири роки.

Про це повідомив директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

За його словами, на першому місячному аукціоні з розподілу потужностей у 2022 році учасники ринку забронювали понад 195 млн кубометрів на лютий. З них 124,8 млн кубометрів – на віртуальній точці "Берег" (Угорщина), ще 70,3 млн кубометрів – на точці "Будінце" (Словаччина).

Макогон зазначив, що у 2021 році 90% газу Україна імпортувала віртуальним реверсом саме з Угорщини, що продемонструвало ринковий попит на угорсько-український маршрут транспортування газу.

Очільник Оператора повідомив, у що за перші 16 діб 2022 року середньодобовий обсяг транзиту становив лише 52,4 млн кубометрів газу. Водночас у січні 2019 року він сягав вп’ятеро вищої позначки у понад 250 млн куб. м газу.

Результат початку 2022 року також менше за обсяг транзиту у "ковідному" 2020 році (83,4 млн кубометрів) та у 2021 році (124,6 млн кубометрів). Таким чином, він є найнижчим за чотири роки.

Нагадуємо:

Російський "Газпром" не став бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через Україну, а також потужність польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

Транзит природного газу через газотранспортну систему України у 2021 році становив 41,6 мільярда кубічних метрів, що на 25,4% менше, ніж 2020 року (55,8 мільярда).

Голова Міжнародного енергетичного агентства звинуватив РФ у погіршенні газової кризи у Європі та натякнув на використання низьких поставок з політичною метою.

21 грудня ціни на газ перетнули позначку у 2200 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.

Економічна правда