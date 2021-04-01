Німецький регулятор відхилив скаргу екологів щодо будівництва "Північного потоку-2"

Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії (BSH) відхилило скаргу екологічних організацій щодо дозволу на будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті відомства.

Нагадаємо, у січні 2021 року німецькі природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) опротестували видачу дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

У зв'язку з цим дія дозволу на ведення робіт в німецьких територіальних водах тимчасово призупинялася.

"Після оцінки наведених застережень та повторного аналізу комплексного впливу на довкілля, виданий дозвіл залишається дійсним…. Результати показують, що проєкт не буде мати значних наслідків для морського середовища та птахів у заповіднику "Померанська затока", - зазначаться у повідомленні.

Регулятор у своєму рішенні пояснює, що будівельні роботи проходитимуть у зоні, яка зачіпає лише край заповідника, що не має великого значення для зазначених видів птахів, та що у цій зоні вже спостерігається інтенсивне судноплавство.

Спорудження російського газопроводу - на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

31 березня координатор трансатлантичної співпраці в уряді Німеччини Петер Беєр закликав до мораторію на будівництво "Північного потоку-2".

Європейська правда