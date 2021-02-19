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У США представлять нові санкції проти "Північного потоку-2" у п’ятницю - ЗМІ

П'ятниця, 19 лютого 2021, 12:20
 

США, швидше за все, поки утримаються від введення санкцій щодо будь-яких німецьких компаній у зв’язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Як очікується, у п’ятницю в Конгресі США повинен бути представлений ключовий звіт щодо нових санкцій проти трубопроводу. 

За даними джерел, у ньому буде перераховано лише невелику кількість пов'язаних з Росією суб’єктів.

Джерела, знайомі з цим питанням, заявили, що держсекретар США Ентоні Блінкен не хоче націлюватись на компанії або окремих осіб з таких країн, як Німеччина. 

На його думку, важливіше знайти дипломатичне рішення і усунути розбіжності, що виникли в результаті підходу попереднього президента Дональда Трампа до зовнішньої політики. 

Конгрес вимагав від нової адміністрації надати до 16 лютого звіт з докладним описом організацій, пов'язаних з трубопроводом, які можуть бути піддані санкціям, але дедлайн був прострочений.

Очікується, що в звіті буде перераховано невелику кількість російських підприємств, які, ймовірно, зіштовхнуться з санкціями. Інша група організацій буде вважатися захищеною від загрози санкцій, тому що вони згортають свою роботу з проєктом. 

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена переглядає політику США щодо газопроводу "Північний потік-2"  після відновлення цього місяця будівництва проєкту вартістю 11 мільярдів доларів.

Європейська правда

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США санкції Північний потік

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