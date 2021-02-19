В США представят новые санкции против "Северного потока-2" в пятницу - СМИ

США, скорее всего, пока воздержатся от введения санкций в отношении любых немецких компаний в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как ожидается, в пятницу в Конгрессе США должен быть представлен ключевой отчет по новым санкциям против трубопровода.

По данным источников, в нем будут перечислены только небольшое количество связанных с Россией субъектов.

Источники, знакомые с этим вопросом, заявили, что госсекретарь США Энтони Блинкен не хочет нацеливаться на компании или отдельных лиц из таких стран, как Германия.

По его мнению, важнее найти дипломатическое решение и устранить разногласия, возникшие в результате подхода предыдущего президента Дональда Трампа к внешней политике.

Конгресс требовал от новой администрации предоставить до 16 февраля отчет с подробным описанием организаций, связанных с трубопроводом, которые могут быть подвергнуты санкциям, но дедлайн был просрочен.

Ожидается, что в отчете будет небольшое количество российских предприятий, которые, вероятно, столкнутся с санкциями. Другая группа организаций будет считаться защищенной от угрозы санкций, так как они сворачивают свою работу с проектом.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Джо Байдена пересматривает политику США по газопроводу "Северный поток-2" после восстановления в этом месяце строительства стоимостью 11 млрд долларов.

Европейская правда