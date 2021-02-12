Економіка Британії в 2020 році зазнала найбільшого з 1709 року падіння

Економіка Британії зросла у четвертому кварталі вдвічі більше очікуваних темпів, однак в цілому 2020 рік приніс найгірший спад з 1709 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Валовий внутрішній продукт зріс на 1% порівняно з третім кварталом, що спричинено бумом будівельних та державних витрат. Це дозволило уникнути ризику повторної рецесії на початку цього року, але призвело до скорочення 9,9% протягом усього 2020 року, найбільшого спаду з часів Великого морозу, що вбив урожай по всій Європі.

Банк Англії прогнозує, що темпи зростання можуть прискоритись за набиранням обертів кампанії вакцинації. , Головний економіст центрального банку Енді Холдейн очікує, що споживачі зможуть звільнити 250 мільярдів фунтів стерлінгів (345 мільярдів доларів), накопичені домашніми господарствами, коли економіка була замкнена.

"Через рік щорічне зростання може бути двозначним", - зазначив Холдейн.

Міністр фінансів Ріші Сунак заявив, що взимку економіка демонструвала "стійкість", але він наполягає, що треба "діяти обережно" щодо припинення локдауну.

Як повідомлялося, за прогнозами Єврокомісії, економіка єврозони в 2021 роцівідновиться від коронавірусного падіння менше, ніж очікувалося раніше.

Європейська правда