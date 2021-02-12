В экономике Британии в 2020 году произошло крупнейшее с 1709 года падение

Экономика Великобритании выросла в четвертом квартале вдвое больше ожидаемых темпов, однако в целом 2020 год принес наибольший спад с 1709 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Валовой внутренний продукт вырос на 1% по сравнению с третьим кварталом, что вызвано бумом строительных и государственных расходов. Это позволило избежать риска повторной рецессии в начале нынешнего года, но привело к сокращению на 9,9% в течение всего 2020 года, наибольшему спаду со времен Большого мороза, уничтожившего урожай по всей Европе.

Банк Англии прогнозирует, что темпы роста могут ускориться с развертыванием кампании вакцинации. Главный экономист центрального банка Энди Холдейн ожидает, что потребители смогут высвободить 250 млрд фунтов стерлингов (345 млрд долларов), накопленных домашними хозяйствами, когда экономика была в локдауне.

"Через год ежегодный рост может быть двузначным", - отметил Холдейн.

Министр финансов Риши Сунак заявил, что зимой экономика демонстрировала "устойчивость", но он настаивает, что надо "действовать осторожно" в плане выхода из локдауна.

Как сообщалось, по прогнозам Еврокомиссии экономика еврозоны в 2021 году восстановится от коронавирусного падения меньше, чем ожидалось ранее.

Европейская правда