У Франції студентам пообіцяли харчування за 1 євро на тлі локдауну

У Франції президент Еммануель Макрон відреагував на протести студентів, які прагнули привернути його увагу до психічних та фінансових проблем, з якими вони зіткнулись через локдаун та епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

"Ми повинні мати можливість надавати кращу підтримку", - сказав Макрон на зустрічі зі студентами в Парижі в четвер.

Макрон пообіцяв всім студентам університетів дворазове харчування за один євро, щоб допомогти їм впоратися з ситуацією в умовах ізоляції.

Він також сказав, що уряд надасть субсидії на оплату консультування та інших послуг в галузі психічного здоров'я. За словами французького президента, субсидії матимуть форму ваучера, який студенти можуть погасити, якщо відчують потребу поговорити з фахівцем в області психічного здоров'я.

Він додав, що обіди зі знижкою будуть доступні в університетських їдальнях та інших прилеглих торгових точках, які пропонують їжу на винос.

"Ми залишаємося в періоді невизначеності. У нас буде другий семестр, в якому буде вірус і безліч обмежень", - сказав Макрон.

Президент Франції виступив на наступний день після того, як студенти вийшли на вулиці, вимагаючи більшої уваги від уряду. Вони прагнули привернути увагу до зростаючих проблем психічного здоров'я, від яких, за словами багатьох, вони страждають в результаті епідемії.

За словами університетських психологів, поєднання ізоляції, незайнятості та занепокоєння з приводу ринку праці призвело до того, що багато студентів переживають психічні проблеми.

Багато студентів, які вийшли на протести, закликають повернутися до особистого викладання. Деякі студенти перших курсів зможуть повернутися в аудиторії з 25 січня.

З грудня у Франції діє комендантська година, але вона була посилена 16 січня і діє з 18:00 до 06:00.

Бари, ресторани, театри, кінотеатри та гірськолижні курорти залишаються закритими. Однак школи працюють з додатковим тестуванням.

Європейська правда