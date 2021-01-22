Во Франции студентам пообещали питание за 1 евро на фоне локдауна

Во Франции президент Эммануэль Макрон отреагировал на протесты студентов, которые стремились привлечь его внимание к психическим и финансовым проблемам, с которыми они столкнулись из-за локдауна и эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

"Мы должны иметь возможность предоставлять лучшую поддержку", - сказал Макрон на встрече со студентами в Париже в четверг.

Макрон пообещал всем студентам университетов двухразовое питание за один евро, чтобы помочь им справиться с ситуацией в условиях изоляции.

Он также сказал, что правительство предоставит субсидии на оплату консультирования и других услуг в области психического здоровья. По словам французского президента, субсидии будут иметь форму ваучера, который студенты могут погасить, если почувствуют потребность поговорить со специалистом в области психического здоровья.

Он добавил, что обеды со скидкой будут доступны в университетских столовых и других близлежащих торговых точках, которые предлагают еду на вынос.

"Мы остаемся в периоде неопределенности. У нас будет второй семестр, в котором будет вирус и множество ограничений", - сказал Макрон.

Президент Франции выступил на следующий день после того, как студенты вышли на улицы, требуя большего внимания от правительства. Они стремились привлечь внимание к растущим проблемам психического здоровья, от которых, по словам многих, они страдают в результате эпидемии.

По словам университетских психологов, сочетание изоляции, незанятости и беспокойство по поводу рынка труда привело к тому, что многие студенты переживают психические проблемы.

Многие студенты, которые вышли на протесты, призывают вернуться к личному преподаванию. Некоторые студенты первых курсов смогут вернуться в аудитории с 25 января.

С декабря во Франции действует комендантский час, но он был усилен 16 января и действует с 18:00 до 06:00.

Бары, рестораны, театры, кинотеатры и горнолыжные курорты остаются закрытыми. Однако школы работают с дополнительным тестированием.

Европейская правда