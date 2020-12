Coca-Cola, Roshen і PepsiCo: топ-3 бренди в Україні, які забруднюють довкілля пластиком – звіт

Компанії The Coca-Cola Company, PepsiCo та Roshen потрапили до топ-3 найбільших забруднювачів пластиком в Україні у 2020 році.

Про це йдеться у звіті бренд-аудиту Break Free From Plastic.

Міжнародний рух Break Free from Plastic збирає дані про забруднення пластиковими упаковками від товарів різних брендів у 55 країнах світу.

Зазначається, що в Україні акцію Break Free from Plastic координували ГО Zero Waste Society та Zero Waste Alliance Ukraine.

Під час аудиту активісти зібрали 1013 одиниць відходів на вулицях 14 українських міст і визначали, якому бренду вони належать.

У звіті йдеться, що найбільшими забруднювачами пластиком в Україні стали компанії Coca-Cola (11,94%), Roshen (8,65%) та PepsiCo (7,9%).

Також у топ-10 антирейтингу такі компанії: Carlsberg, АТБ, IDS Borjomi GROUP, Nestle, Phillip Morris, Оболонь, Молочний Альянс.

За даними звіту, The Coca-Cola Company, PepsiCo та Nestlé визнано найбільшими забруднювачами у світі пластиком третій рік поспіль.

"Звання "Топ Глобальних Засмічувачів" описує материнські компанії, бренди яких було зафіксовано забруднюючими більшість місць у світі найбільшою кількістю пластикових відходів. Топ Глобальних Засмічувачів 2020 року залишаються надзвичайно послідовними вже 3 роки поспіль, продовжуючи забруднювати більшість місць найбільшою кількістю одноразового пластику.

Coca-Cola, Nestlé та PepsiCo залишаються нашими Топ-3 Глобальними Засмічувачами щороку, починаючи з першого глобального бренд-аудиту у 2018 році", - йдеться на Facebook-сторінці Zero Waste Alliance Ukraine.

Зазначається, що серед вимог українських активістів та членів всесвітнього руху до зазначених компаній:

розкрити, скільки одноразового пластику вони використовують;

встановити чіткі, вимірювані цілі щодо зменшення кількості виробів із одноразового пластику;

змінити свої системи доставки продуктів, щоб вийти із залежності від одноразового пластику (перейти до систем депозитно-поворотної тари).

Економічна правда