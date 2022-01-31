В Україні з 1 лютого подорожчають пластикові пакети

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З 1 лютого вартість пластикових пакетів для споживачів становитиме від 2 до 3 гривень за штуку в залежності від їхніх характеристик.

Відповідне рішення було ухвалено урядом ще в грудні, повідомляє Міністерство економіки.

Мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2,00 грн за пакет без ручок і бокових складок, 2,50 грн за пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок, 3,00 грн за пакет з ручками і боковими складками.

Це дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні, повідомляють в Мінекономіки.

Читайте більше у статті Дани Гордійчук та Іллі Колдомасова: Прощавай, пакете з пакетами? Що зміниться після заборони пластикових пакунків

Нагадуємо:

На засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.

Слідом за пакетами з полиць магазинів може зникнути також одноразовий пластиковий посуд, соломинки, стаканчики та інші вироби.

Економічна правда