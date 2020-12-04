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Coca-Cola, Roshen и PepsiCo: топ-3 бренда в Украине, которые загрязняют окружающую среду пластиком – отчет

Пятница, 4 декабря 2020, 18:50
 

Компании The Coca-Cola Company, PepsiCo и Roshen попали в топ-3 крупнейших загрязнителей пластиком в Украине в 2020 году.

Об этом говорится в отчете бренд-аудита Break Free From Plastic.

Международное движение Break Free from Plastic собирает данные о загрязнении пластиковыми упаковками от товаров различных брендов в 55 странах мира.

Отмечается, что в Украине акцию Break Free from Plastic координировали ОО Zero Waste Society и Zero Waste Alliance Ukraine.

Во время аудита активисты собрали 1013 единиц отходов на улицах 14 украинских городов и определяли, какому бренду они принадлежат.

В отчете говорится, что наибольшими загрязнителями пластиком в Украине стали компании Coca-Cola (11,94%), Roshen (8,65%) и PepsiCo (7,9%).

 

Также в топ-10 антирейтинга следующие компании: Carlsberg, АТБ, IDS Borjomi GROUP, Nestle, Phillip Morris, Оболонь, Молочный Альянс.

По данным отчета, The Coca-Cola Company, PepsiCo и Nestlé признано крупнейшими загрязнителями в мире пластиком третий год подряд.

"Звание "Топ Глобальных загрязнителей" описывает материнские компании, бренды которых были зафиксированы загрязняющими большинство мест в мире наибольшим количеством пластиковых отходов. Топ Глобальных загрязнителей 2020 остаются чрезвычайно последовательными уже 3 года подряд, продолжая загрязнять большинство мест наибольшим количеством одноразового пластика.

Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo остаются нашими Топ-3 Глобальными загрязнителей ежегодно, начиная с первого глобального бренд-аудита в 2018 году", - говорится на Facebook-странице Zero Waste Alliance Ukraine.

Отмечается, что среди требований украинских активистов и членов всемирного движения к указанным компаниям:

  • раскрыть, сколько одноразового пластика они используют;
  • установить четкие, измеримые цели по уменьшению количества изделий из одноразового пластика;
  • изменить свои системы доставки продуктов, чтобы выйти из зависимости от одноразового пластика (перейти к системам депозитно-возвратной тары).

Экономическая правда

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экология Coca-Cola Roshen

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