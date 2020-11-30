Арахамія сподівається на рефінансування євробондів на 1 млрд доларів під гарантії США

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається на те, що Україні вдасться домовитися із новою адміністрацією Білого дому про виділення США у 2021 році нових гарантій по євробондам України на 1 млрд доларів, що дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"У вересні 2021 року настає термін погашення третього випуску облігацій зовнішньої державної позики під гарантії США обсягом 1 млрд доларів. Ми сподіваємося, що з приходом нової адміністрації Білого дому нам вдасться домовитися з нашими стратегічними партнерами про рефінансування цієї позики", - розповів Арахамія.

За словами нардепа, перевипуск єврооблігацій під гарантію США означає фінансування держбюджету України на пільгових умовах, яке особливо важливе в наступному році, коли на вересень припадає пік виплат за зовнішнім боргом в Україні.

Нагадаємо:

У вересні 2016 року Україна розмістила євробонди на 1 млрд доларів під гарантії США за найнижчою в історії країни ставкою в 1,471%. Термін обігу цінних паперів - 5 років, максимальна ставка купона - 2,5% річних.

Перед цим Україна і США в червні підписали угоду про надання країні третього траншу кредитних гарантій на 1 млрд доларів.

Перший випуск п'ятирічних євробондів на 1 млрд доларів під гарантії США Україна розмістила в травні 2014 року.

Через рік, у травні 2015 року, Україна знову розмістила п'ятирічні єврооблігації на 1 млрд доларів під гарантії США.

За даними "Інтерфакс-Україна", у період адміністрації Трампа спроби домогтися виділення таких гарантій для рефінансування перших двох випусків завершилися безрезультатно. Вони були погашені в строк і в повному обсязі.

Євробонди — це облігації, випущені в іноземній валюті, що розміщуються серед зарубіжних інвесторів.

В основному позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в одержанні коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років).

Розміщуються євробонди інвестиційними та комерційними банками.

Вони є одним з найнадійніших фінансових інструментів. Тому основними їхніми покупцями є інституційні інвестори: страхові та пенсійні фонди, інвестиційні компанії.