Арахамия надеется на рефинансирование евробондов на 1 млрд долларов под гарантии США

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия надеется на то, что Украине удастся договориться с новой администрацией Белого дома о выделении США в 2021 году новых гарантий по евробондам Украины на 1 млрд долларов, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"В сентябре 2021 года наступает срок погашения третьего выпуска облигаций внешнего государственного займа под гарантии США объемом 1 млрд долларов. Мы надеемся, что с приходом новой администрации Белого дома нам удастся договориться с нашими стратегическими партнерами о рефинансировании этого займа", - рассказал Арахамия.

По словам нардепа, перевыпуск еврооблигаций под гарантию США означает финансирование госбюджета Украины на льготных условиях, которое особенно важно в следующем году, когда на сентябрь приходится пик выплат по внешнему долгу в Украине.

Напомним:

В сентябре 2016 года Украина разместила евробонды на 1 млрд долларов под гарантии США по самой низкой в ​​истории страны ставке 1,471%. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет, максимальная ставка купона - 2,5% годовых.

Перед этим Украина и США в июне подписали соглашение о предоставлении стране третьего транша кредитных гарантий на 1 млрд долларов.

Первый выпуск пятилетних евробондов на 1 млрд долларов под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года.

Через год, в мае 2015 года, Украина снова разместила пятилетние еврооблигации на 1 млрд долларов под гарантии США.

По данным "Интерфакс-Украина", в период администрации Трампа попытки добиться выделения таких гарантий для рефинансирования первых двух выпусков завершились безрезультатно. Они были погашены в срок и в полном объеме.

Евробонды - это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.

В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.

Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.