Котирування євробондів України опустилися до нових мінімумів

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На тлі обстрілів російською стороною окупованих територій на сході України та перспектив визнання РФ "Л/ДНР" ціни доларових єврооблігацій знову впали.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Bloomberg.

Зазначається, що це падіння найсильніше торкнулося середньострокових (приблизно на 3%) і довгострокових (на 4%) паперів.

За даними Bloomberg на 18:00, прибутковість до погашення найкоротших паперів із погашенням у вересні цього року підвищилася до 24,4% проти 21,3% на кінець минулого тижня.

Водночас папери з погашенням у 2023-2024 роках котирувалися з прибутковістю 16,9-18% порівняно з 15,2-15,8% у п'ятницю.

При цьому, ставка за єврооблігаціями з погашенням у 2025 році збільшилася до 14,9%, у 2026 - до 13,5%, це на 0,9 в.п. вище значення на кінець минулого тижня.

"Прибутковість єврооблігацій із погашенням у 2027-2029 роках зросла у понеділок на 0,7-0,8 в. п. - до 12,6-12,2%, а "найдовших" доларових паперів із погашенням у 2032-2033 роках - на 0,6 в. п., до 11,6-11,5% річних", - йдеться у повідомленні.

Також подешевшали ВВП-варанти України - на 5,6%, до 62,9% від номіналу.

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Нагадаємо:

Після повідомлень про скасування авіаперевезень та вивезення посольствами низки країн своїх громадян з України через ризик ескалації, українські активи стрімко впали.

Економічна правда