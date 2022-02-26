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Єврооблігації України у п’ятницю помітно подорожчали

Субота, 26 лютого 2022, 10:00

Доларові єврооблігації України 25 лютого, у другий день повномасштабної воєнної агресії РФ проти України, подорожчали на новинах про завзятий опір України, світові санкції проти агресора та можливі переговори.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Bloomberg.

Облігації у п'ятницю подорожчали на 25,5-36% від номіналу.

За даними Bloomberg на 18:00 за київським часом, дохідність до погашення найкоротших паперів із погашенням у вересні 2022 року впала до 95,3% зі 186% днем раніше за зростання ціни з 53,2% до 70,4% від номіналу.

При цьому, єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 50,1% річних, у 2024 році - 38,4% річних, у 2025 році - 32,3% та у 2026 році - 27,1%.

Ставки за паперами з погашенням у 2027-2028 роках знизилися до 24,4-25%, а за більш "довгими" паперами з погашенням у 2029-2031 роках - до 21-18,5%, йдеться у повідомленні.

Водночас облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з дохідністю 27,4%, у 2030 році - 16,8%.

Курс ВВП-варантів підскочив на 22,8% - до 31,2% від номіналу.

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