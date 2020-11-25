Економічні втрати від карантину неспівставні з вигодами від порятунку життя українців – дослідження

ельдар сарахман

При повторенні формату жорсткого карантину зразка весни 2020 року ВВП України недорахується 0,3% ВВП, а потреби в фінансовій допомозі бізнесу й населенню становитимуть близько 23 мільярдів гривень.

Проте економічні втрати будуть незначними порівняно з вигодами від порятунку здоров’я та життя громадян, підкреслюють аналітики.

Про це свідчать результати моделювання Київської школи економіки, представлені під час онлайн події "Що буде з економікою через COVID-19? Презентація макропрогнозів".

За оцінками Центру макроекономічного моделювання, продовження "карантину вихідного дня" до кінця року призведе до втрати 0,14 в.п. ВВП.

"За умови продовження карантину "вихідного дня" захворюваність зростає, при цьому Україна програє і на епідеміологічному, і на економічному фронті, бо частина підприємств змушені не працювати в суботу і неділю. Якщо введуть повний карантин до кінця року, то він буде менш болючий, ніж навесні, і матиме незначний вплив на економіку", – вважає Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE.

Витрати держави, які також включали підтримку пенсіонерів, під час весняного карантину становили 33,4 млрд грн. У випадку посилення карантинних заходів, підтримка бізнесу та людей потребуватиме додаткового фінансування.

Пакет підтримки у випадку посилення карантину може дублювати весняний пакет підтримки:

скасування на місяць ЄСВ для ФОП, виплати ФОП з дітьми; субсидія на послуги ЖКГ в грудні-січні (борг перекладається на уряд); скасування податку на майно на місяць; розширення програми "5-7-9" в якості підтримки бізнесу.

"Отримати кошти на підтримку економіки можна кількома шляхами: зовнішніх запозичень; перенаправлення коштів, виділених на капітальні видатки бюджету – призупинення будівництва інфраструктури (в т.ч. доріг); використання ще не витрачених коштів Фонду боротьби з COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Президент KSE Тимофій Милованов запевнив, що для створення прогнозу не застосовувалася жодна інсайдерська інформація, яка може бути доступною йому у зв’язку з призначенням радником голови Офісу президента, а лише офіційні дані та математична модель.

Економічна правда