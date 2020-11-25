Экономические потери от карантина несопоставимы с выгодами от спасения жизни украинцев – исследование
При повторении формата жесткого карантина образца весны 2020 года ВВП Украины недосчитается 0,3% ВВП, а потребности в финансовой помощи бизнесу и населению составят около 23 миллиардов гривен.
Однако экономические потери будут незначительными по сравнению с выгодами от спасения здоровья и жизни граждан, подчеркивают аналитики.
Об этом свидетельствуют результаты моделирования Киевской школы экономики, представленные во время онлайн события "Что будет с экономикой из-за COVID-19? Презентация макропрогнозов".
По оценкам Центра макроэкономического моделирования, продолжение "карантина выходного дня" до конца года приведет к потере 0,14 п.п. ВВП.
"При продлении карантина "выходного дня" заболеваемость растет, при этом Украина проигрывает и на эпидемиологическом, и на экономическом фронте, так как часть предприятий вынуждены не работать в субботу и воскресенье. Если введут полный карантин до конца года, то он будет менее болезненным, чем весной, и будет иметь незначительное влияние на экономику", - считает Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.
Расходы государства, которые также включали поддержку пенсионеров, во время весеннего карантина составляли 33,4 млрд грн. В случае усиления карантинных мероприятий, поддержка бизнеса и людей потребует дополнительного финансирования.
Пакет поддержки в случае усиления карантина может дублировать весенний пакет поддержки:
отмена на месяц ЕСВ для ФЛП, выплаты ФЛП с детьми;
субсидия на услуги ЖКХ в декабре-январе (долг переводится на правительство);
отмена налога на имущество на месяц;
расширение программы "5-7-9" в качестве поддержки бизнеса.
"Получить средства на поддержку экономики можно несколькими способами: внешними заимствованиями; перенаправлением средств, выделенных на капитальные расходы бюджета - приостановление строительства инфраструктуры (в т.ч. дорог), использование еще не потраченных средств Фонда борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.
Президент KSE Тимофей Милованов заверил, что для создания прогноза не применялась какая-либо инсайдерская информация, которая может быть доступной ему в связи с назначением советником главы Офиса президента, а только официальные данные и математическая модель.
Экономическая правда
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