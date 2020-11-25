Глава Єврокомісії послала Польщу і Угорщину, які блокують бюджет ЄС, до суду

Польщі та Угорщині слід звернутися до топ-суду ЄС з проханням оцінити зв'язок між доступом до грошей ЄС і дотриманням верховенства права замість того, щоб блокувати бюджет ЄС на 2021-2027 роки і план відновлення економіки блоку.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед Європейським парламентом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що правило ЄС, згідно з яким кошти блоку можуть направлятися тільки урядам, які дотримуються верховенства права, буде застосовуватися лише для захисту бюджетних коштів ЄС.

"Ми говоримо тут про порушення верховенства права, які загрожують бюджету ЄС, і тільки про це. Дуже важко уявити кого-небудь в Європі, хто буде мати щось проти цього принципу", - сказала вона.

Польща і Угорщина, проти яких Єврокомісія почала спеціальні процедури через підрив незалежності судів, засобів масової інформації та неурядових організацій, побоюються, що вони втратять доступ до десятків мільярдів євро протягом наступних семи років.

"У будь-якого, хто ще сумнівається, є чіткий шлях. Вони можуть звернутися до Європейського суду і опротестувати там нові правила", - сказала фон дер Ляєн.

"Це місце, де зазвичай вирішуються розбіжності з приводу законодавчих текстів, і це робиться не за рахунок мільйонів європейських громадян, які терміново чекають нашої допомоги", - додала вона.

Нагадаємо, Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.

Європарламент закликав не йти на жодні поступки і прийняти бюджет ЄС, попри вето Польщі та Угорщини.

Європейська правда