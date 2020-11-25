Глава Еврокомиссии послала Польшу и Венгрию, которые блокируют бюджет ЕС, в суд

Польше и Венгрии следует обратиться в топ-суд ЕС с просьбой оценить связь между доступом к деньгам Евросоюза и соблюдением верховенства права вместо того, чтобы блокировать бюджет ЕС на 2021-2027 годы и план восстановления экономики блока.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европейским парламентом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что правило Евросоюза, согласно которому средства блока могут направляться только правительствам, которые придерживаются верховенства права, будет применяться только для защиты бюджетных средств ЕС.

"Мы говорим здесь о нарушении верховенства права, угрожают бюджета ЕС, и только об этом. Очень трудно представить кого-нибудь в Европе, кто будет иметь что-то против этого принципа", - сказала она.

Польша и Венгрия, против которых Еврокомиссия начала специальные процедуры через подрыв независимости судов, средств массовой информации и неправительственных организаций, опасаются, что они потеряют доступ к десяткам миллиардов евро в течение следующих семи лет.

"У любого, кто еще сомневается, есть четкий путь. Они могут обратиться в Европейский суд и опротестовать там новые правила", - сказала фон дер Ляйен.

"Это место, где обычно решаются разногласия по поводу законодательных текстов, и это делается не за счет миллионов европейских граждан, срочно ожидающих нашей помощи", - добавила она.

Напомним, Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро через свое несогласие с предложенным механизмом верховенства права.

Европарламент призвал не идти ни на какие уступки и принять бюджет ЕС, несмотря на вето Польши и Венгрии.

Европейская правда