Космічний корабель Crew Dragon прибув на МКС

Космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Crew Dragon пристикувався до Міжнародної космічної станції. Четверо астронавтів вже почали свій робочий день.

Джерело: SpaceX у twitter, Bloomberg

Деталі: У 6 ранку за Києвом Crew Dragon без проблем пристикувався до МКС.

Через декілька годин екіпаж у складі чотирьох астронавтів вийде на космічну станцію, щоб почати шестимісячну наукову місію на борту лабораторії.

Це перша в історії NASA місія для якої використали приватний космічний транспорт.

На МКС астронавти почали робочий день одразу після прибуття та зіграли пісню "In the Air Tonight".

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Нагадаємо:

30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon.

Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.

Відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.

Українська правда