Космический корабль Crew Dragon прибыл на МКС

Космический корабль компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции. Четверо астронавтов уже начали свой рабочий день.

Источник: SpaceX в twitter, Bloomberg

Детали: В 6 утра по Киеву Crew Dragon без проблем пристыковался к МКС.

Через несколько часов экипаж в составе четырех астронавтов выйдет на космическую станцию, чтобы начать шестимесячную научную миссию на борту лаборатории.

Это первая в истории NASA миссия для которой использовали частный космический транспорт.

На МКС астронавты начали рабочий день сразу по прибыти. и сыграли песню "In the Air Tonight".

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Напомним:

30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon.

Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.

Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.

Украинская правда