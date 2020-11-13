Верховний Суд відхилив скаргу "МАУ" проти "Украероруху"

Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу "Міжнародних авіаліній України" до "Украероруху" щодо умов договору про аеронавігаційне обслуговування.

Про це повідомляє "Украерорух".

Рішення Верховного суду зобов’язує "МАУ" укласти договір з "Украерорухом" про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування, що також позбавляє авіаперевізника можливостей несплати боргу за отримані послуги.

Раніше Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу "Украероруху" до "МАУ", чим зобов’язав "МАУ" укласти стандартний для всіх авіаперевізників договір. Компанія намагалась оскаржити це рішення, проте Касаційний госпсуд Верховного Суду скаргу відхилив.

Тепер для авіакомпанії діятиме "механізм справляння плати, який є стандартним для всіх українських авіаперевізників".

Нагадаємо:

На початку 2019 року МАУ відмовилась підписувати з "Украерорухом" договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування через нібито дискримінаційні умови.

В "Украерорусі" наполягали, що з усіма авіаперевізниками вони укладають стандартні угоди. Щоб врегулювати розбіжності з МАУ, держпідприємство подало в суд.

У першій інстанції клопотання "Украероруху" суд підтримав частково, однак у серпні апеляція повністю задовольнила вимоги держпідприємства.

Зауважимо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", одним із бенефіціарів якої вважають бізнесмена Ігоря Коломойського, заборгувала національному провайдеру з аеронавігації "Украероруху" вже близько 1,3 мільярда гривень.

Це — третина річного доходу держпідприємства за надані послуги.

Економічна правда