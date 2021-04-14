"Справу Суркісів" передали на розгляд Великої Палати, у відводі судді відмовили

Справу, в межах якої брати Суркіси хочуть стягнути понад 350 млн доларів (10 млрд грн) з державного ПриватБанку передали до Великої Палати Верховного Суду, у відводі судді банку відмовили.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

Так, 14 квітня 2021 року колегія суддів Касаційного цивільного суду у складі ВС частково задовольнила клопотання ПриватБанка, КМУ та Мінфіна і передала справу на розгляд Великої Палати ВС "у зв’язку з існуванням виключної правової проблеми на підставі ч. 5 ст. 403 ЦПК України".

Водночас, колегія суддів відмовилася задовольняти заяви сторони щодо відводу судді-доповідача Сергія Погрібного.

Зазначається, що у складі колегії відбулася заміна: суддю Аллу Олійник у зв’язку із хворобою замінено на суддю Григорія Усика.

Нагадуємо:

Приватбанк вимагає відводу судді Верховного Суду Сергія Погрібного у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами.

Верховний Суд 8 вересня відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання Приватбанку, зупинивши виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року до закінчення касаційного провадження у справі.

Таким чином ВС зупинив стягнення 350 млн доларів з Приватбанку на користь Суркісів (близько 10 млрд грн).

Апеляційний суд міста Києва ухвалою від 20 квітня 2017 року апеляційну скаргу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" залишив без задоволення, ухвалу районного суду – без змін.

Брати Суркіси позиваються до ПриватБанку через низку офшорних компаній: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlinі Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Економічна правда