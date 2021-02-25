Верховний Суд не може продовжити розгляд "справи Суркісів" через Печерський суд

Печерський суд не надає Верховному Суду матеріали у справі за позовом офшорних компаній, пов’язаних із братами Суркісами, попри направлені вимоги - через це Суд не може розглянути касаційні скарги Кабміну та "Приватбанку".

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"Станом на 22 лютого 2021 року розгляд та вирішення касаційних скарг, поданих Кабінетом Міністрів України та АТ КБ "ПРИВАТБАНК", є об’єктивно неможливим у зв’язку з тривалим ненаданням судом першої інстанції матеріалів апеляційного провадження, за результатами якого Київським апеляційним судом ухвалено оскаржувану постанову від 10 червня 2020 року", - повідомили у ВС.

У Суді додали, що вживають заходів щодо витребування цих матеріалів апеляційного провадження. Водночас, попри "численні вимоги Верховного Суду на адресу Печерського районного суду" матеріалів надано не було.

Нагадаємо:

Приватбанк вимагає відводу судді Верховного Суду Сергія Погрібного у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами.

Верховний Суд 8 вересня відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання Приватбанку, зупинивши виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року до закінчення касаційного провадження у справі.

Апеляційний суд міста Києва ухвалою від 20 квітня 2017 року апеляційну скаргу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" залишив без задоволення, ухвалу районного суду – без змін.

9 лютого 2017 року Печерський суд задовольнив позов пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку та постановив стягнути з банку 350 млн доларів..

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

Економічна правда



