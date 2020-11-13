Верховный Суд отклонил жалобу "МАУ" против "Украэродвижения"

Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу "Международных авиалиний Украины" к "Украэроруха" по условиям договора об аэронавигационном обслуживании.

Об этом сообщает "Украэродвижения".

Решение Верховного суда обязывает "МАУ" заключить договор с "Украэродвижения" о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию, а также лишает авиаперевозчика возможностей неуплаты долга за полученные услуги.

Ранее Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу "Украэродвижения" к "МАУ", чем обязал "МАУ" заключить стандартный для всех авиаперевозчиков договор. Компания пыталась оспорить это решение, однако Кассационный хозсуд Верховного Суда жалобу отклонил.

Теперь для авиакомпании будет действовать "механизм взимания платы, который является стандартным для всех украинских авиаперевозчиков".

Напомним:

В начале 2019 МАУ отказалась подписывать с "Украэродвижения" договор о предоставлении услуг по аэронавигационного обслуживания за якобы дискриминационные условия.

В "Украэрорухе" настаивали, что со всеми авиаперевозчиками они заключают стандартные соглашения. Чтобы урегулировать разногласия с МАУ, госпредприятие подало в суд.

В первой инстанции ходатайство "Украэродвижения" суд поддержал частично, однако в августе апелляция полностью удовлетворила требования госпредприятия.

Заметим, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины", одним из бенефициаров которой считают бизнесмена Игоря Коломойского, задолжала национальном провайдеру по аэронавигации "Украэродвижения" уже около 1,3 миллиарда гривен.

Это - треть годового дохода госпредприятия за предоставленные услуги.

Экономическая правда